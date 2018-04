Quarts - Xabi Alonso : ''Le Real immense favori ? Cela ne veut rien dire''

vue | 00:25

Xabi Alonso, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool (2005) et le Real Madrid (2014), est certain que les Merengue partent avec un gros avantage psychologique sur leurs adversaires en Coupe d'Europe. ''Ils sont tranquilles quand il faut jouer les gros matches'', indique Alonso, qui revient également sur le ''but extraordinaire'' de Cristiano Ronaldo'' contre la Juventus.

