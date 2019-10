"Il faut sauver le soldat Giroud"

12 vues | 02:10

EQUIPE DE FRANCE - Entré en cours de jeu, Olivier Giroud a débloqué ce France - Turquie avec un but de la tête. Injustement décrié, l'attaquant tricolore a une fois de plus montré qu'il était indispensable aux Bleus, c'est l'avis de nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis.

