Tolisso : "Le Corentin d’avant la blessure était encore meilleur"

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Avant d'affronter l'Islande et la Turquie, Corentin Tolisso a rencontré Eurosport. Le milieu des Bleus revient sur la concurrence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Il n'a pas encore marqué depuis son retour de blessure et il avoue, avec beaucoup de sincérité, qu'il n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations. (Réalisation : Hadrien Hiault et Martin Mosnier).

