VIDÉO - "Les deux joueurs les plus sélectionnés par Deschamps sont les symboles parfaits de son mandat"

184 vues | 04:44

FC STREAM TEAM - Olivier Giroud et Blaise Matuidi sont les deux joueurs les plus sélecitonnés par Didier Deschamps lors des 99 sélecitons qu'il a dirigées. Un vrai symbole pour nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

