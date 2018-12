PSG - Tuchel : "Neymar a joué blessé à Belgrade"

10 vues | 01:41

Thomas Tuchel a admis avoir donné son ''autorisation pour que Neymar rentre au Brésil plus tôt''. ''Ney veut tout jouer, que ce soit contre Orléans ou Nantes, mais on a pris le risque de le faire jouer blessé à Belgrade à cause de l'importance du match et c'est important pour lui de bien se reposer maintenant'', assure le coach du PSG avant la réception des Canaris.

