VIDÉO - PSG - Neymar : ''Si on ne faisait pas les efforts...''

6 vues | 01:28

Alors que le PSG affronte l'Etoile Rouge de Belgrade demain soir, Neymar est revenu sur la domination du club de la capitale en Ligue 1 : ''Vous pensez que c'est facile, moi je pense l'inverse. On est motivés à l'idée de battre des records et on veut rester invaincus'', annonce le Brésilien.

