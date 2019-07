VIDÉO - PSG - Neymar, Cavani et Mbappé, quel défilé de mode !

vue | 02:26

L’hôtel Raffles de Shenzhen s’est transformé en un défilé de mode mettant en scène les joueurs du Paris Saint-Germain ce jeudi. Pour ce spectacle crée par ALL en tant que partenaire principal et sponsor maillot officiel du Paris Saint-Germain pour la saison 2019/2020, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Julian Draxler, Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Thomas Meunier, Marco Verratti, Ander Herrera et

Eurosport uniquement avec CANAL*