PSG - Neymar : "2019, une année très difficile"

Neymar a fait le bilan de son année 2019 ''très difficile sur tous les plans, professionnel et personnel'' dans une interview à Red Bull TV. ''Une année d'apprentissage, de rebondissements'', a poursuivi l'attaquant du PSG, qui a notamment dû faire face à une accusation de viol (classée sans suite) et à un retour avorté au Barça. ''Je me suis blessé et j'ai dû me relever. Puis j'ai fini par me

