VIDÉO - PSG - Mbappé et Neymar présentent le nouveau maillot

3 vues | 00:37

Le Paris Saint-Germain et Nike ont dévoilé ce lundi le kit domicile du Club pour la saison 2019-2020. La tunique met en avant les deux couleurs iconiques du Paris Saint Germain, le rouge et le bleu, et propose une réinterprétation moderne du maillot historique du Club.

