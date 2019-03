Tuchel : "La clé : avoir confiance, mais pas trop et ne pas jouer avec la peur"

17 vues | 01:51

LIGUE DES CHAMPIONS - Thomas Tuchel demande à ses joueurs de ne pas avoir peur mais de ne pas avoir d’excès de confiance non plus avant d’affronter ce mercredi Manchester United en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. A l’aller, les Parisiens s’étaient imposés 2-0 à Old Trafford.

