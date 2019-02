VIDÉO - PSG - Edmilson : "Le PSG peut rester au même niveau sans Neymar et Cavani"

L'ancien polyvalent défenseur et milieu excentré international brésilien Edmilson (42 ans) estime que le Paris Saint-Germain "peut réaliser de grandes performances et rester au même niveau même sans les deux grands joueurs" que son Neymar et Edinson Cavani, actuellement blessés.

