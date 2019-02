PSG - Dagba de... Ronaldinho à Dani Alves

17 vues | 00:46

Colin Dagba, la nouvelle pépite du PSG au poste de latéral droit, n'a pas toujours évolué aussi bas sur la pelouse. Plus jeune, il était un cran au-dessus et contemplait pendant des heures ''des vidéos de Messi ou Ronaldinho''. Plus tard, une fois repositionné, c'est Dani Alves, son coéquipier actuel, qui est devenu sa référence. Le jeune parisien aura peut-être une nouvelle occasion de se mettre

Eurosport uniquement avec CANAL*