Manchester United est-il en train de gâcher Pogba ?

364 vues | 07:21

FC STREAM TEAM – Revenu à Manchester en 2016 et retenu cet été alors qu'il voulait quitter United, Paul Pogba (26 ans) est-il en train de gâcher les meilleures années de sa carrière dans un club qui n'est plus taillé pour les hauteurs ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu dans le FC Stream Team.

Eurosport uniquement avec CANAL*