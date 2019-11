Guardiola, Klopp ou un autre : qui est le meilleur entraîneur du monde ? Notre Top 10

1 129 vues | 08:41

FC STREAM TEAM - Dimanche, Liverpool reçoit Manchester City pour une affiche qui promet. Sur le terrain et à côté. Klopp vs Guardiola, le duel promet. Dans le FC Stream Team de vendredi, Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur les meilleurs entraîneurs du monde. Parmis ceux qui sont en poste, lequel est actuellement le meilleur ? Notre Top 10.

