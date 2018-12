Un club, un logo : avec son blason, Liverpool n'oubliera jamais les victimes d'Hillsborough

20 004 vues | 01:59

PREMIER LEAGUE - Quel est cet oiseau qui occupe le centre du logo des Reds ? D'où vient la fameuse devise "You'll never walk alone" ? Et surtout, que symbolisent les deux flammes sur les côtés du blason ? On vous explique tout ça en vidéo. (Réalisation : Glenn Ceillier, Pierrick de Morel)

Eurosport uniquement avec CANAL*