Derrien : "Si les arbitres français laissaient jouer comme en Angleterre, ça dégénérerait très vite"

BOXING DAY EN PREMIER LEAGUE - Retour sur un bon vieux cliché : le jeu dur des Anglais. On entend souvent dire qu'en Angleterre, certaines actions de jeu un peu rudes n'auraient pas été sifflées par les arbitres. Est-ce que la différence culturelle d'arbitrage entre Français et Anglais est bien réelle ? Réponse avec notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien. (Réal: S.Petit)

