VIDÉO - A Arsenal, Wenger a recruté le meilleur… et le pire

FC STREAM TEAM - Arsène Wenger fut manager d'Arsenal durant plus de deux décennies. Durant son règne, il a réussi des très grands coups sur le marché des transferts. Et des bien moins bons. Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont parlé durant leur émission hebdomadaire, sur Eurosport.

