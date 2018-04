Instant tactique : comment Guardiola a mis l’Angleterre à ses pieds

310 vues | 02:47

PREMIER LEAGUE - Deuxième numéro de notre format tactique et c’est Pep Guardiola qui passe au révélateur. En bonne posture pour remporter le titre ce samedi face à Manchester United (18h30), Manchester City a enchanté l’Angleterre toute l’année. Par ses choix et sa philosophie, le Catalan a transformé son équipe en machine à jouer. Pour le meilleur et le pire. (Réalisation: Cyril Morin et S.Petit)

