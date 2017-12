De sa disette au record, la folle année de "HurryKane" en chiffres

8 515 vues | 01:26

PREMIER LEAGUE - Une fois n'est pas coutume : Harry Kane a marqué l'année civile 2017 de son empreinte. L'Anglais a battu le record de buts en Premier League et terminé avec le plus buts inscrits en Europe devant Messi et Ronaldo avec 56 réalisations... en 52 matches ! Qui peut dire mieux ? Personne.

