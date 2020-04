Premier League - L'équipe type des Français en 2019/20

40 vues | 01:00

Comme la majorité des compétitions sportives, la Premier League est à l'arrêt, en raison de l'épidémie de coronavirus. L'occasion de faire un bilan de la saison des Français qui évoluent en Angleterre et de construire notre onze type, duquel sont absents les champions de monde Paul Pogba et Olivier Giroud, pour cause de blessures ou de manque de temps de jeu.

