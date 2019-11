VIDÉO - Pourquoi cohabiter avec Messi est si compliqué ? On en parle dans le FC Stream Team

FC STREAM TEAM - Les exemples de cohabitation difficiles avec Lionel Messi sont nombreux. Que se passe-t-il avec l'Argentin ? Après les déclarations de Zidane et Leonardo, quel avenir pour Mbappé ? Et le top 10 des entraîneurs actuels... Venez poser toutes vos questions à nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

