VIDÉO - Pepé à la poursuite de Neymar et Messi, l'OM droit au but : 5 choses à savoir sur la 9e journée

62 vues | 01:00

LIGUE 1 - Sans complexe, Pepé va s'attaquer à Neymar et Messi ce week-end, l'OM tenter de marquer encore au moins un but au Vélodrome, et le PSG trois… Voici 5 statistiques avant la 9e journée.

Eurosport uniquement avec CANAL*