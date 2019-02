2 vues | 00:26

À 35 ans, Robin van Persie continue de faire le bonheur de Feyenoord. Ce dimanche, l’ancien joueur d’Arsenal et Manchester United a inscrit face à l’Excelsior son 11e but en championnat cette saison. Malgré ce but, le club de Rotterdam s’est incliné 2-1 et voit le titre s’éloigner un peu plus.

