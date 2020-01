Qui a inscrit le plus beau but des 16es de finale ? Notre sélection

VIDÉO - Payet, Ménez, Traoré... Les 5 plus beaux des 16es de finale de la Coupe de France

111 vues | 01:19

COUPE DE FRANCE - Les filets ont tremblé à l'occasion des 16es de finale et plusieurs buts de choix ont été marqués tout au long du week-end. Découvrez les cinq plus beaux, oeuvres de Hamari Traoré (Rennes), Adrien Thomasson (Strasbourg), Farid El Melali (Angers), Dimitri Payet (Marseille) et Jérémy Ménez (Paris FC).

