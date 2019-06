Parker : "Un rôle d'ambassadeur de l'OL aux USA"

1 vue | 02:14

Le club de basket de l'ASVEL et l'Olympique Lyonnais ont acté leur rapporchement ce samedi matin lors d'une conférence de presse à Lyon.Le club de football va apporter 3,4 millions d'euros au capital du club de basket, pour un peu plus de 20% des parts. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL évoque le rôle d'ambassadeur de l'OL de Tony Parker, pour le développement du club aux USA et en Chine.

Eurosport uniquement avec CANAL*