VIDÉO - OM/OL - Villas-Boas revient sur l'incompréhension entre Alvaro Gonzalez et Mandanda

vue | 00:37

Alors que l'OM avait la rencontre face à l'OL bien en mains, Marseille a encaissé un but gag causé par une incompréhension entre Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez, qui obtiendra un carton rouge quelque minute plus tard. André Villas-Boas est revenu sur ces 10 minutes qui auraient pu faire basculer le sort du match.

