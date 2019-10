VIDÉO - OM - Mandanda sur Mbappé : "Kylian est le meilleur joueur de L1 et l'un des meilleurs du monde"

vue | 00:34

L'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain ce dimanche dans le choc de clôture de la onzième journée du Championnat de France de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, le gardien de but et capitaine de l'OM Steve Mandanda s'est évidemment montré dithyrambique au sujet de son jeune compatriote en équipe de France et leader d'attaque du PSG

