OM - Mandanda sur Areola : "Je suis persuadé qu'Alphonse va prendre du plaisir au Real"

L'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain ce dimanche dans le choc de clôture de la onzième journée du Championnat de France de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, le gardien de but et capitaine de l'OM Steve Mandanda en a profité pour évoquer la situation sportive de son homologue et compatriote Alphonse Areol au sein du Real Madrid.

