VIDÉO - OM - Mandanda : "On a des jeunes intéressants"

vue | 00:30

Naples a battu l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges (1-0) en match amical au Stade Vélodrome ce dimanche. En zone mixte d'après-match, le gardien de but et capitaine de l'OM Steve Mandanda a évoqué la bonne performances des jeunes joueurs marseillais.

