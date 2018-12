OM - Garcia : "Rester combatifs et motivés"

2 vues | 02:13

"On est l'Olympique de Marseille, on doit gagner beaucoup plus de matches et en perdre beaucoup moins", relève l'entraîneur Rudi Garcia, après l'élimination du club phocéen de la Coupe de la Ligue, et à la veille de son déplacement à Angers en Ligue 1.

