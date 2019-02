OM - Garcia glisse sur la mauvaise pente

65 vues | 01:25

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille en octobre 2016, Rudi Garcia a réalisé deux saisons plutôt convaincantes à la tête de l'équipe phocéenne. Malheureusement, l'exercice 2018/2019 s'avère des plus délicats pour l'entraîneur olympien, qui voit son club s'enfoncer de plus en plus dans le ventre mou du Championnat de France de Ligue 1. Et lui avec...

