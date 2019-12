VIDÉO - OL - Garcia : ''Memphis et Jeff seront indisponibles longtemps''

7 vues | 00:40

L’Olympique Lyonnais affrontera la Juventus de Turin en huitièmes de finale de la Ligue des Champions sans Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit, lors de la réception de Rennes ce week-end et devront tous les deux se faire opérer.

Eurosport uniquement avec CANAL*