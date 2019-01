Nice - Fournier promet une transition en douceur

17 vues | 01:12

Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, et Julien Fournier, le directeur général du club, ont annoncé leur départ, ce vendredi lors d'une conférence de presse. Ils quitteront officiellement leur fonction une fois que leurs successeurs auront été recrutés. "On veut essayer que la transition soit la plus douce possible", a confié Julien Fournier.

