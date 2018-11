VIDEO - Sang-froid, coups francs et vista : les plus beaux buts de Rooney en MLS

620 vues | 01:29

MLS - Wayne Rooney va honorer sa 120e et dernière sélection avec l'Angleterre face aux Etats-Unis. La star anglaise a su séduire le public américain depuis son arrivée en MLS. Voici comment.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*