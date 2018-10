Un coup de casque de Boli et Colorado met fin à l'hémorragie

VIDEO - MLS : Un coup de casque de Boli et Colorado domine Minnesota (0-2)

59 vues | 01:49

MLS - Alors qu'ils restaient sur une vilaine série de sept défaites consécutives, les Colorado Rapids sont allés s'imposer sur le terrain du Minnesota United (0-2). L'ancien Parisien Yannick Boli a signé un superbe but de la tête.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*