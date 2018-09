VIDEO - MLS - Talonnade géniale et instinct de buteur : comment David Villa a éteint le Chicago Fire

438 vues | 02:30

MLS - David Villa a fait parler toute sa classe pour guider le New York City FC à la victoire face au Chicago Fire (2-0) mercredi. Passeur décisif inspiré sur l'ouverture du score, El Guaje a scellé la victoire new-yorkaise d'un véritable geste de buteur.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



