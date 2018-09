Portland dépassé à Houston

vue | 01:56

MLS - En course pour atteindre les play-offs, les Portland Timbers (6e à l'Ouest) ont réalisé une très mauvaise opération samedi en s'inclinant lourdement sur le terrain de Houston (9e de la Conférence Ouest). Le Dynamo a notamment fait la différence grâce à Mauro Manotas (doublé) et Alberth Elis (un but, une passe décisive).



