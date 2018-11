Portland a renversé Seattle

77 vues | 01:25

MLS - Une victoire à réaction. Mené sur sa pelouse par Seattle lors de la demi-finale aller des play-offs, Portland s'est finalement imposé grâce à des buts de Jeremy Ebobisse et Sebastian Blanco(2-1).



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

