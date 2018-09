Martinez améliore son record de buts et sauve Atlanta

109 vues | 02:30

L'attaquant d'Atlanta Josef Martinez a offert la victoire (4-3) à son équipe face à San Jose et a amélioré son record en MLS avec ses 29e et 30e buts de la saison. Martinez n'avait plus marqué depuis le 24 août, jour où il avait battu, avec son 28e, le record de buts en une saison de MLS qu'il co-détenait avec Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) et Bradley Wright-Phillips (2014).



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*