Du spectacle et un but exceptionnel : Les Timbers qualifiés en finale au détriment de Kansas City

MLS - Portland est qualifié pour la grande finale de la MLS. Grâce à un doublé de Diego Valeri et un but exceptionnel de Blanco, les Timbers ont anéanti les espoirs du Sporting Kansas City (2-3), qui avait portant ouvert la marque par l'intermédiaire de Daniel Salloi. Le match aller s'était soldé par un nul (0-0). La finale entre Portland et Atlanta se déroulera le 8 décembre prochain.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

