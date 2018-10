VIDEO - MLS - Les New York Red Bulls battent San José grâce à un Wright-Phillips record

vue | 02:17

VIDEO - MLS - Grâce à un but de Bradley Wright-Phillips, premier joueur à atteindre la barre des 20 réalisations lors de trois saisons consécutives en MLS, les Red Bulls ont battu les Earthquakes de San José (1-3).



