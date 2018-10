Le tenant Toronto s'incline et dit adieu aux play-offs

VIDEO - MLS - Le tenant Toronto s'incline face à Vancouver et dit adieu aux play-offs

VIDEO - MLS - Le tenant du titre Toronto a été éliminé samedi de la course aux play-offs après sa défaite contre Vancouver (1-2). L'ancien Parisien Grégory van der Wiel a été expulsé en seconde période.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



