Montréal écrase Philadelphie

MLS - L'Impact de Montréal a fait qu'une bouchée de Philadelphie. Les hommes de Rémi Garde se sont imposés aux Etats-Unis 4-1 grâce à un doublé d'Alejandro Silva et des buts de Saphir Taider et de Quincy Amarikwa. Auston Trusty pour l'Union avait pourtant ouvert le score en début de rencontre. Cette victoire permet à Montréal de remonter à la 6e place du classement.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

