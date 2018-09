Grâce à doublé de Ruidiaz, Seattle poursuit sa folle série

45 vues | 01:54

MLS - Et de neuf ! Vainqueur samedi sur le terrain de Vancouver (1-2) grâce à un doublé en première mi-temps de l'international péruvien Raul Ruidiaz, Seattle a décroché un neuvième succès consécutif. Les Sounders se dirigent droit vers les plays-offs. Pour Vancouver en revanche, ça se complique avec quatre points de retard sur Portland (6e de la Conférence Ouest).



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

