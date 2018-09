DC United renverse Minnesota

51 vues | 02:36

DC United a gardé espoir de participer aux playoffs de MLS en renversant Minnesota 2 à 1, mercredi. La franchise basée à Washington a été dominée pendant soixante minutes et a concédé un but à la 46e minute. Mais les coéquipiers de l'ancien international anglais Wayne Rooney se sont réveillés à l'heure de jeu.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

