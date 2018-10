10 vues | 02:25

VIDEO - MLS - Atlanta United a battu New England Revolution samedi, grâce notamment à un but de George Bello, son défenseur de 16 ans. Mais les locaux ont perdu sur blessure leur joueur star, Miguel Almiron.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*