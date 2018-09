A la Van Basten, Rossi a signé le but de la soirée

623 vues | 02:30

MLS - Le Los Angeles FC a été battu à Chicago par le Fire samedi (3-1). Malgré le score, l'équipe de la Cité des Anges pourra se consoler de deux manières : elle reste troisième de la Conférence Ouest et l'Uruguayen Davide Rossi, sur une volée en angle fermé à la Marco Van Basten, a signé le but de la soirée



