Ibrahimovic et Alessandrini buteurs, le Galaxy s'accroche au Top 6

VIDEO - Ibrahimovic et Alessandrini buteurs, le Los Angeles Galaxy s'accroche au Top 6

1 579 vues | 01:55

MLS - Le Galaxy de Los Angeles a fait le boulot samedi en dominant Vancouver (3-0) pour croire en ses chances de play-offs. La franchise californienne a pu compter sur un doublé de sa star Zlatan Ibrahimovic et d'un penalty du Français Romain Alessandrini. Les voilà à un point de la sixième place, synonyme de phases finales.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



