VIDEO - 8 buts, remontada inachevée et but zlatanesque : un match Toronto-LA Galaxy fou, fou, fou

MLS - La rencontre entre le Toronto FC et le Los Angeles Galaxy a illuminé la nuit de samedi à dimanche dans le Championnat américain. Après avoir été mené 3-0 (avec notamment deux passes décisives de Van der Wiel...), LA est revenu à hauteur notamment grâce au 500e but de Zlatan avant de céder dans le derneir quart d'heure. Mais les play-offs seront difficiles à atteindre pour les deux équipes.



