Premier tir, premier but complètement dingue de Zlatan en MLS !

vue | 01:12

MLS - Le Galaxy était mené 2-3 quand Zlatan Ibrahimovic est entré en jeu. Six minutes après ses premiers pas sur le pré, le Suédois a tenté un geste de folie. Et fait mouche. Voici le premier but de Zlatan en MLS. Il est magnifique. Simplement.



La MLS est entrée dans une nouvelle dimension depuis quelques années. Les stars veulent vivre le rêve américain.



Ces stars ont un but ultime et commun : décrocher le titre suprême. De mars à décembre, ne manquez rien de la MLS. Suivez l'intégralité du championnat Eurosport.fr : grâce à nos vidéos, vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*